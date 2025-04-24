Крашеная мелом вода, а не молоко: Роскачество назвало бренды молока в "черном списке" - не берите даже по акции
- 07:15 24 апреля
- Денис Косяков
В результате масштабного исследования Роскачества был обнаружен ряд отклонений от нормы в составе и качестве пастеризованного молока, выпускаемого различными компаниями.
В рамках масштабной экспертизы, охватившей 50 марок пастеризованного молока, представленных на российском рынке, были выявлены существенные несоответствия. Специалисты Роскачества провели анализ продукции по 26 критериям, включая безопасность, качественные показатели и точность информации, указанной на упаковке.
В образцах молока "Моя цена", "Приволжское" и "Свое-Наше" обнаружены признаки подделки – присутствие растительных масел. В продукции семи торговых марок, в том числе "Амка", "Белые росы" и "Чишминский молочный завод", были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что указывает на нарушение гигиенических требований и возможный риск для здоровья потребителей. Превышение установленных лимитов по количеству микроорганизмов также отмечено у семи брендов.
Молоко торговых марок "Из Вологды", "Лакт" и других оказалось с истекшим сроком годности. Продукция "Каждый день", "Приволжское" и "Свое-Наше" оказалась разбавленной водой. Информация, указанная на упаковках некоторых производителей, не соответствовала фактическим характеристикам продукта.
Несмотря на зафиксированные нарушения, Роскачество подчеркивает, что большая часть проверенных торговых марок соответствует действующим стандартам. В число лидеров исследования вошли Globus, "Вологодское" и "Искренне ваш".
Широко известные бренды "Домик в деревне" и "Простоквашино" получили не самые высокие оценки из-за избыточной термической обработки, которая недопустима при пастеризации. Роскачество акцентирует внимание на важности соблюдения температурного режима при транспортировке и хранении пастеризованного молока, а также надлежащей чистоты на производстве, пишет источник.
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