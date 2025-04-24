Пирожки-пятиминутки с сочной хрустящей корочкой: обжариваем на сковороде — быстро, вкусно и без духовки
- 18:03 24 апреля
- Дмитрий Перцев
Любимые пирожки, приготовленные заботливыми руками бабушки, всегда казались эталоном вкуса. Однако, на кулинарном горизонте появился серьезный соперник – жареные булочки на нежном творожном тесте, для приготовления которого не требуются дрожжи
Преимущество этих булочек заключается не только в их восхитительном вкусе, но и в быстроте приготовления. Даже остывшие, они остаются невероятно мягкими и пышными, что делает их идеальными для любого случая, пишет krasnoyarskmedia.ru.
Простота приготовления и доступные ингредиенты:
Рецепт этих булочек поражает своей простотой и использованием доступных ингредиентов, которые наверняка найдутся в каждом доме. Для приготовления теста вам понадобятся: 300 г творога 5% жирности, 6 столовых ложек сметаны, по 1 чайной ложке соли и сахара, 2 яйца, 450 г муки, 8 г разрыхлителя и 50 г сливочного масла.
Нежная и ароматная начинка:
В качестве начинки используется пикантная смесь из свежего зеленого лука и нежного адыгейского сыра. Для приготовления начинки потребуется один пучок зеленого лука и 300 г адыгейского сыра.
Пошаговая инструкция приготовления:
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Подготовка сухой смеси: В глубокой миске тщательно смешайте просеянную муку и разрыхлитель. Это обеспечит равномерное распределение разрыхлителя в тесте и придаст булочкам воздушность.
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Творожная основа: В другой миске соедините творог, сметану, соль и сахар. Тщательно перемешайте ингредиенты до однородной массы, используя венчик или обычную вилку.
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Объединение ингредиентов: Добавьте яйца в творожную массу и тщательно перемешайте. Затем постепенно вводите сухие ингредиенты в творожную смесь, тщательно вымешивая тесто до однородности.
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Сливочное масло: В конце замеса добавьте мягкое сливочное масло и еще раз вымесите тесто. Сливочное масло придаст тесту эластичность и неповторимый сливочный вкус.
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Отдых теста: Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 10 минут, чтобы оно "отдохнуло". Это позволит клейковине в муке расслабиться, что сделает тесто более послушным и эластичным.
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Приготовление начинки: Пока тесто отдыхает, займитесь приготовлением начинки. Натрите адыгейский сыр на крупной терке, мелко нарежьте зеленый лук и тщательно перемешайте ингредиенты в отдельной емкости.
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Формирование булочек: Разделите тесто на 12 равных частей и скатайте из них шарики. Затем каждый шарик расплющите в лепешку, выложите в центр начинку и аккуратно слепите края, формируя пирожок.
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Обжаривание: В сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла. Выложите сформированные булочки на сковороду и обжаривайте на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки. Важно не перегружать сковороду, чтобы булочки равномерно прожарились.
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Удаление лишнего масла: Готовые булочки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
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Подача: Подавайте жареные булочки на творожном тесте горячими или теплыми. Они прекрасно сочетаются со сметаной, йогуртом или просто с чашкой ароматного чая.
Преимущества творожного теста без дрожжей:
- Быстрота приготовления: Отсутствие дрожжей значительно сокращает время приготовления теста, делая этот рецепт идеальным для тех, кто ценит свое время.
- Нежный вкус и мягкая текстура: Творог придает тесту неповторимую нежность и мягкость, а также легкую кислинку, которая прекрасно сочетается с начинкой.
- Универсальность: В качестве начинки можно использовать любые продукты на ваш вкус – картофель, грибы, капусту, мясо или даже сладкие фрукты и ягоды.
Попробуйте приготовить эти жареные булочки на творожном тесте, и они обязательно станут одним из ваших любимых блюд! Приятного аппетита!
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