Пирожки-пятиминутки с сочной хрустящей корочкой: обжариваем на сковороде — быстро, вкусно и без духовки

Любимые пирожки, приготовленные заботливыми руками бабушки, всегда казались эталоном вкуса. Однако, на кулинарном горизонте появился серьезный соперник – жареные булочки на нежном творожном тесте, для приготовления которого не требуются дрожжи

Преимущество этих булочек заключается не только в их восхитительном вкусе, но и в быстроте приготовления. Даже остывшие, они остаются невероятно мягкими и пышными, что делает их идеальными для любого случая, пишет krasnoyarskmedia.ru.