"Не вздумайте покупать, даже по акции": в Роскачестве назвали бренды сыров, которые лучше обходить стороной

Российская система качества (Роскачество) провела исследование одного из самых популярных среди россиян продуктов - голландского сыра. Результаты оказались противоречивыми: не все производители соблюдают стандарты, и некоторые образцы оказались небезопасны для здоровья. Согласно данным PRIMPRESS, в продукции нескольких российских производителей были найдены вредные заменители молочных жиров, что вызывает серьезные сомнения у экспертов.

Почему выбрали именно голландский сыр? Голландский сыр очень популярен среди россиян и широко используется в кулинарии: его покупают как для повседневного питания, так и для праздничных застолий. Поэтому Роскачество решило проверить именно этот вид сыра, чтобы информировать потребителей о том, какие марки предлагают качественный продукт, а какие — нет.