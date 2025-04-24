Ученые назвали самый полезный фрукт — не яблоко, не банан, в два раза полезнее апельсинов

Фото из архива "Про Города"

Помните поговорку про яблоко и доктора? Забудьте! Новое исследование Университета Уильяма Патерсона переворачивает представление о самом полезном фрукте Оказывается, им стал… лимон! Учёные провели масштабное сравнение 41 фрукта и овоща, оценивая содержание витаминов, минералов и клетчатки. К удивлению, первую скрипку играли зелёные овощи: шпинат, фасоль и брюссельская капуста лидировали в рейтинге. Фрукты же оказались далеко позади… до тех пор, пока на сцену не вышел лимон. Именно этот кислый цитрус, обогнав все остальные фрукты, вырвался в лидеры!

В чём секрет лимона? Он просто кладезь витамина C, флавоноидов и антиоксидантов. Лимонная кислота не только дарит бодрость, но и укрепляет иммунитет. Не знаете, как употреблять лимон каждый день? Добавляйте его сок в салаты, супы или просто в воду. Забудьте про скучные ритуалы – лимонная вода теперь научно обоснованный способ поддержать здоровье!