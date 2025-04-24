Ученые назвали самый полезный фрукт — не яблоко, не банан, в два раза полезнее апельсинов
- 17:01 24 апреля
- Служба новостей
Помните поговорку про яблоко и доктора? Забудьте! Новое исследование Университета Уильяма Патерсона переворачивает представление о самом полезном фрукте
Оказывается, им стал… лимон! Учёные провели масштабное сравнение 41 фрукта и овоща, оценивая содержание витаминов, минералов и клетчатки. К удивлению, первую скрипку играли зелёные овощи: шпинат, фасоль и брюссельская капуста лидировали в рейтинге. Фрукты же оказались далеко позади… до тех пор, пока на сцену не вышел лимон. Именно этот кислый цитрус, обогнав все остальные фрукты, вырвался в лидеры!
В чём секрет лимона? Он просто кладезь витамина C, флавоноидов и антиоксидантов. Лимонная кислота не только дарит бодрость, но и укрепляет иммунитет. Не знаете, как употреблять лимон каждый день? Добавляйте его сок в салаты, супы или просто в воду. Забудьте про скучные ритуалы – лимонная вода теперь научно обоснованный способ поддержать здоровье!
А что же яблоко? К сожалению, оно не смогло составить конкуренцию лимону, уступив даже тыкве и моркови. Но не стоит отчаиваться! Яблоки по-прежнему полезны, просто теперь у лимона появилось больше причин для гордости, пишет источник.
Совет на заметку:
Добавьте лимон в чай, полейте им рыбу или заморозьте лимонный сок в кубики льда. Сделайте свой рацион ярче и вкуснее – возможно, это поможет вам реже посещать врачей. Как говорят диетологи: "Морщитесь от лимона – зато будете здоровы!"
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