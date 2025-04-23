Ученые огласили полезное масло: не оливковое, не сливочное и в два раза полезнее кунжутного

Вкус становится богаче, а ваш организм получает дополнительную пользу в виде омега-3 жирных кислот. Как же не потеряться в изобилии предложений? Давайте разберемся, какие салатные заправки не только вкусны, но и полезны, как сообщает источник информации .

Представьте, вместо привычного подсолнечного масла для легкого летнего салата вы выбираете тыквенное, с его соблазнительным ореховым запахом.

Естественность – ключ к пользе, утверждает Елена Демченко, специалист по безопасности пищевых продуктов. Забудьте о рафинированных маслах для жарки; для салатов подойдет только нерафинированное масло, полученное путем холодного отжима, без дезодорации. Именно такой продукт сохраняет витамины, фосфолипиды и необходимые омега-кислоты, которые организм не может производить самостоятельно. Масла, изготовленные с использованием растворителей (что часто практикуется для снижения стоимости), теряют до 80% полезных веществ. Обращайте внимание на маркировку Extra Virgin, Virgin или "первый сорт" – это показатели высокого качества.

Баланс омега: почему недостаточно только оливкового масла

"Идеального масла не существует, – подчеркивает эксперт. – Сочетайте различные виды, подобно художнику, смешивающему краски". Оливковое масло богато омега-9 жирными кислотами, подсолнечное – омега-6, а льняное – рекордсмен по содержанию омега-3. Проблема в том, что потребление омега-6 значительно превышает норму (в основном из-за фастфуда), в то время как омега-3 мы получаем недостаточно. Решение? Включите в свой рацион льняное или рыжиковое масло – всего одна чайная ложка в день поможет компенсировать недостаток полезных кислот. Важно помнить: открытую бутылку следует использовать в течение 2-4 недель, так как на свету масло быстро приобретает горький привкус.

Топ-5 необычных советов для любителей изысканного

Кунжутное масло в сочетании с медом – прекрасное дополнение к азиатским салатам. Однако будьте осторожны: кунжут входит в перечень восьми самых распространенных аллергенов!

Тыквенное масло чудесным образом подчеркнет сладость запеченной моркови.

Льняное масло не переносит нагревания. Используйте его только в холодных блюдах, иначе вместо пользы можно получить вредные вещества.

Осадок на дне бутылки – это не брак, а источник фосфолипидов. Просто взболтайте масло перед употреблением!

Масло в прозрачной таре – не лучший выбор. Свет разрушает витамины, поэтому отдавайте предпочтение темному стеклу или металлической упаковке.

"Поддельное оливковое масло": как избежать обмана

Знаете ли вы, что оливковое масло Extra Virgin перед продажей проходит дегустацию специальной комиссией? Если хотя бы один из десяти экспертов останется недоволен, продукт не получит соответствующий "титул". Однако в России проверить это практически невозможно. Вот три совета для покупателей:

– Ищите на этикетке знак PDO (защищенное наименование происхождения), например, Toscano;

– Дата розлива должна быть не позднее 12 месяцев с момента покупки;

– Храните масло в темном месте, а не на подоконнике – даже Extra Virgin теряет свои полезные свойства под воздействием солнечного света.

Срочно в холодильник! Какие масла портятся быстрее

Льняное масло – 4 недели, тыквенное – 2 месяца, подсолнечное – 3 месяца. Оливковое масло может храниться до полугода, если не держать его рядом с плитой. Легкий способ проверить свежесть: нанесите каплю масла на салфетку. Если через час осталось только жирное пятно – все в порядке. Если появился желтый ореол, значит, масло окислилось, и его не следует употреблять.

P.S. Вы выбрали масло с отметкой "органик"? Убедитесь, что на упаковке есть знак ГОСТ Р 56508-2015 – это единственная гарантия того, что масло действительно произведено без использования химических веществ. И да, даже обычный майонез можно сделать полезнее: добавьте в него ложку горчичного масла для пикантности и дополнительной порции витамина D!

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