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В Республике Коми ожидается аномальная жара: спасаемся мороженым со вкусом детства от “Мурёнкино”

В Республике Коми ожидается аномальная жара: спасаемся мороженым со вкусом детства от “Мурёнкино”Фото АО "Кировхладокомбинат"

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, лето 2026 года в нашем регионе обещает быть теплее климатической нормы. Особенно жаркими синоптики называют июнь и июль — температура может оказаться на 2–3 градуса выше привычных значений. Но мы то знаем, как это работает: прогноз погоды — штука переменчивая. Сегодня обещают +30, завтра — дожди и +22. Заглядывать на неделю вперед нет смысла. 

Однако в одном можно быть уверенным почти на сто процентов: лето и мороженое — неразлучны. Это самый популярный десерт сезона для всей семьи, дающий прохладу в жаркий день или поднимающий настроение в дождливую погоду.

“Мурёнкино” от Кировского хладокомбината — мороженое, которое не оставит равнодушным никого. С ним и дети счастливы, и взрослые довольны.

Почему стоит выбрать “Мурёнкино”

В линейке есть привычная классика в виде пломбиров в вафельных стаканчиках, со вкусом ванили, шоколада или крем-брюле, а также эскимо на палочке в шоколадной глазури. Приятно удивят и более необычные сочетания, например, серия “Вкус Азии” — интересное направление для тех, кто любит пробовать новое. Это выбор для молодежи, которая следит за трендами и не боится экспериментировать. А для поклонников знакомых вкусов придумали “нескучную классику”: фисташковый пломбир в вафельном стаканчике, двухслойный пломбир манго-ваниль в вафельном стаканчике и “вишня-черешня с кусочками ягод и шоколадным топингом” в картонном стакане. Отдельного внимания заслуживает яркий рожок “арбуз-клубника” с рисовыми шариками — он особенно нравится детям.

При этом мороженое “Мурёнкино” выпускают в самых разных форматах, чтобы было удобно в любой ситуации. Кроме привычных вафельных стаканчиков, рожков и эскимо, в ассортименте появились: бумажный стаканчик 70 граммов и объемом посерьезнее -  255 граммов. Есть трубочка с пломбиром во взбитой шоколадной глазури — в таком формате вы насладитесь мороженым и вспомните ту самую “лакомку”. А если захочется купить пломбира про запас, чтобы в любой момент достать порцию из морозилки — берите брикет или вместительный контейнер.

Поводов угоститься этим молочным десертом может быть много: жаркий обеденный полдень, вечерняя прогулка с семьей или простое желание порадовать себя и друзей. Для каждого найдется свое “Мурёнкино”.

Состав без компромиссов

А что же внутри этого холодного лакомства? Мороженое “Мурёнкино” сделано по ГОСТу. Это значит, что в составе нет заменителей молочного жира и искусственных добавок. Только свежее молоко и качественное сливочное масло как основа пломбира, натуральные вкусные наполнители — джемы из свежих ягод и фруктов, карамель и орехи. Родители могут быть уверены в чистоте продукта и отсутствии вредных добавок, поэтому не стоит переживать, когда дети попросят еще одну порцию.

С “Мурёнкино” не нужно выбирать между качеством и современными вкусами. Ведь Кировский хладокомбинат доказывает, что можно делать мороженое по старыми добрым стандартам, но при этом не скучное, а с интересными вкусами и в удобной упаковке.

А каким в итоге будет лето 2026, пока точно не скажет никто. Но одно остаётся неизменным: в любую погоду найдётся повод для мороженого. Ищите “Мурёнкино” в магазинах Сыктывкара в отделах замороженных продуктов. Яркая упаковка не даст пройти мимо. 

Не упустите шанс подарить себе и близким маленькое счастье. “Мурёнкино” — мороженое со вкусом детства. 

Ознакомиться с линейкой подробнее можно:

Реклама АО "Кировхладокомбинат" ИНН: 4345000312 ОГРН: 1034316510282 Erid: 2W5zFGFDRa9

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