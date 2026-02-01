Школьники Сыктывкара ближе познакомятся с культурой благодаря "Пушкинской карте"

Фото Молодежного центра Сыктывкара со страницы администрации

В столице Коми руководители школ и работники просвещения встретились, чтобы обсудить, как привить детям любовь к отечественной культуре. Проект "Пушкинская карта" открывает для этого большие возможности. Об этом пишет администрация Сыктывкара.

Разные учреждения культуры города, такие как музеи, библиотеки и дома культуры, представили свои программы для школьников. Это спектакли, мастер-классы, игры и викторины, которые помогут детям узнать больше о русской и коми культуре, а также о красоте родного края.

Ольга Бригида, представитель администрации города, отметила важность такого сотрудничества и поблагодарила всех, кто вкладывает душу в развитие детей. Цель – вырастить поколение, которое любит искусство и бережно относится к истории.