Росгвардия Коми изъяла 57 единиц оружия у жителей из-за нарушений

В республике прошла неделя усиленного контроля за оборотом оружия. Сотрудники Росгвардии выявили 9 нарушений. Главная причина – забывчивость владельцев, которые вовремя не продлили разрешения.

За 7 дней у жителей Коми изъяли 57 единиц оружия. Росгвардия напоминает: чтобы продлить лицензию на оружие, нужно подать заявление и документы минимум за месяц до истечения срока действия. Также важно помнить, что при смене адреса нужно в течение двух недель сообщить об этом в подразделение лицензионно-разрешительной работы и зарегистрировать оружие по новому месту жительства.