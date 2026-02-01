Росгвардия Коми изъяла 57 единиц оружия у жителей из-за нарушений
- 12:45 1 февраля
- Анастасия Амелькина
В республике прошла неделя усиленного контроля за оборотом оружия. Сотрудники Росгвардии выявили 9 нарушений. Главная причина – забывчивость владельцев, которые вовремя не продлили разрешения.
За 7 дней у жителей Коми изъяли 57 единиц оружия. Росгвардия напоминает: чтобы продлить лицензию на оружие, нужно подать заявление и документы минимум за месяц до истечения срока действия. Также важно помнить, что при смене адреса нужно в течение двух недель сообщить об этом в подразделение лицензионно-разрешительной работы и зарегистрировать оружие по новому месту жительства.
Чтобы упростить процедуру, Росгвардия предлагает воспользоваться Единым порталом государственных услуг, где можно получить все необходимые услуги онлайн. Не забывайте о правилах – это важно для вашей безопасности и соблюдения закона!
К предыдущим новостям: сыктывкарские доноры могут сдать кровь без предварительной записи.