Сыктывкарские доноры могут сдать кровь без предварительной записи

Республиканский Центр крови в столице Крми и его филиал в Ухте обратились к жителям с призывом о помощи. На 1 февраля 2026 года критически снизились запасы редких групп.

"Донорский светофор" в Сыктывкаре говорит о необходимости в третьей отрицательной, второй положительной и первой отрицательной группах крови. Это означает, что запасы еще есть, но существует нехватка.