Сыктывкарские доноры могут сдать кровь без предварительной записи
- 11:45 1 февраля
- Анастасия Амелькина
Республиканский Центр крови в столице Крми и его филиал в Ухте обратились к жителям с призывом о помощи. На 1 февраля 2026 года критически снизились запасы редких групп.
"Донорский светофор" в Сыктывкаре говорит о необходимости в третьей отрицательной, второй положительной и первой отрицательной группах крови. Это означает, что запасы еще есть, но существует нехватка.
Служба приглашает всех желающих сдать кровь (подчеркивается, что речь идет именно о кроводаче, а не о плазме) без предварительной записи. Однако, прежде чем отправиться в центр, рекомендуется уточнить возможность сдачи по телефону 286-013.
Ситуация в Ухте также вызывает опасения. Филиалу Центра крови срочно требуются доноры с первой и второй отрицательными группами. Также есть потребность в четвертой отрицательной и третьей положительной группами крови. Жителям Ухты, желающим помочь, необходимо предварительно связаться с центром крови по телефонам 76-35-41 или 76-07-10 в рабочее время (с 8:00 до 15:30).
Данные составлены по "Донорским светофорам" центров на 1 февраля. Актуальную информацию можно узнать здесь.
