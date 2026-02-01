Логотип новостного портала Прогород
Коми ждет холодный февраль

Коми ждет холодный февральФото из архива Pro Города

Жителям не стоит расслабляться, несмотря на завершение январских морозов. Согласно прогнозам синоптиков из Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, февраль 2026 года ожидается холоднее обычного.

Средняя месячная температура воздуха в наступившем месяце окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы, которая составляет минус 11-16 градусов, а на крайнем северо-востоке – -17…-19 градусов.

Это означает, что средняя температура в феврале, вероятно, будет держаться в районе минус 13-19 градусов, а в северо-восточных районах – до -22 градусов. Таким образом, теплее, чем в последние дни января, ждать не стоит. Об этом пишет "БНК".

Однако, не все так мрачно. Синоптики отмечают, что аномально низкие температуры наиболее вероятны в первой декаде февраля. Во второй и третьей температурный фон, как ожидается, постепенно придет к значениям, близким к климатической норме. Это дает надежду на более мягкую погоду в конце месяца, хотя и не обещает радикального потепления.

Что касается снега, то февраль прогнозируется относительно сухим. Месячная сумма осадков в большинстве районов предполагается близкой к норме, составляя примерно 25-37 миллиметров. Это говорит о том, что в регионе не стоит ожидать обильных снегопадов.

...

