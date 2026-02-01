Коми ждет холодный февраль

Фото из архива Pro Города

Жителям не стоит расслабляться, несмотря на завершение январских морозов. Согласно прогнозам синоптиков из Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, февраль 2026 года ожидается холоднее обычного. Средняя месячная температура воздуха в наступившем месяце окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы, которая составляет минус 11-16 градусов, а на крайнем северо-востоке – -17…-19 градусов.

Это означает, что средняя температура в феврале, вероятно, будет держаться в районе минус 13-19 градусов, а в северо-восточных районах – до -22 градусов. Таким образом, теплее, чем в последние дни января, ждать не стоит. Об этом пишет "БНК".

Однако, не все так мрачно. Синоптики отмечают, что аномально низкие температуры наиболее вероятны в первой декаде февраля. Во второй и третьей температурный фон, как ожидается, постепенно придет к значениям, близким к климатической норме. Это дает надежду на более мягкую погоду в конце месяца, хотя и не обещает радикального потепления.