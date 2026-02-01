Логотип новостного портала Прогород
Коми стремится к 100% сортировке мусора благодаря концессиям и новым заводам

Коми стремится к 100% сортировке мусора благодаря концессиям и новым заводамФото Минприроды Коми

Регион активно работает над решением проблемы утилизации отходов, стремясь создать эффективную и экологически устойчивую систему. Об этом заявил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии республики на Январских слушаниях.

Роман Полшведкин подчеркнул, что регион уверенно движется к выполнению целей, поставленных в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Ключевую роль в этом процессе играет ООО "Экологический оператор Коми", компания со 100% государственным участием. С ней заключены концессионные соглашения на строительство комплексных объектов в Воркуте и Сосногорске. Кроме того, в текущем году планируется запуск двух новых мусоросортировочных линий в Сыктывкаре и Печоре. Об этом пишет Минприроды Коми.

Полшведкин отметил, что благодаря этим мерам, около 50% от всех образующихся твердых коммунальных отходов из 9 районов республики будут подлежать обработке. Он добавил, что это важный шаг к выполнению задачи, поставленной президентом России, а именно, обеспечить сортировку 100% твердых коммунальных отходов к 2030 году.

В перспективе до этого времени планируется строительство еще четырех мусоросортировочных комплексов в Вуктыле, Инте, Усинске и Удорском районе, а также установка инсенератора для отходов в Усть-Цилемском районе.

Особое внимание в докладе было уделено отходам производства, которые составляют подавляющую часть от общей массы отходов в регионе. Полшведкин заявил о необходимости налаживания тесного взаимодействия с недропользователями для организации работ по утилизации и переработке промышленных отходов.

