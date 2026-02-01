Коми стремится к 100% сортировке мусора благодаря концессиям и новым заводам

Регион активно работает над решением проблемы утилизации отходов, стремясь создать эффективную и экологически устойчивую систему. Об этом заявил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии республики на Январских слушаниях.

Роман Полшведкин подчеркнул, что регион уверенно движется к выполнению целей, поставленных в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". Ключевую роль в этом процессе играет ООО "Экологический оператор Коми", компания со 100% государственным участием. С ней заключены концессионные соглашения на строительство комплексных объектов в Воркуте и Сосногорске. Кроме того, в текущем году планируется запуск двух новых мусоросортировочных линий в Сыктывкаре и Печоре. Об этом пишет Минприроды Коми.