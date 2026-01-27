В Коми продолжают улучшать общественные пространства

В 2026 году в Княжпогостском районе запланировано продолжение работ по созданию комфортной среды для жителей. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, намечены новые этапы благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя региона.

В городе Емва будет реализован IV этап обновления парка семейного отдыха. Ранее здесь уже были созданы тротуары с использованием гранитного отсева и площадки с древесно-полимерным покрытием, разбиты цветники и газоны.