В Коми продолжают улучшать общественные пространства
- 20:30 27 января
- Инесса Богатая
В 2026 году в Княжпогостском районе запланировано продолжение работ по созданию комфортной среды для жителей. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, намечены новые этапы благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя региона.
В городе Емва будет реализован IV этап обновления парка семейного отдыха. Ранее здесь уже были созданы тротуары с использованием гранитного отсева и площадки с древесно-полимерным покрытием, разбиты цветники и газоны.
В поселке Синдор продолжится III этап строительства "Детского городка". На данный момент там уже установлен современный игровой комплекс. Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн лично следит за ходом реализации национальных проектов на территории региона.
