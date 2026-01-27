Логотип новостного портала Прогород
Прокуратура Коми добилась заключения контракта на обслуживание проблемной автодороги "Комсомольск-на-Печоре – Усть-Унья"

Прокуратура Коми добилась заключения контракта на обслуживание проблемной автодороги "Комсомольск-на-Печоре – Усть-Унья"Фото "Про Город"

Проверка, инициированная районным надзорным органом, выявила серьезные нарушения в содержании автодороги. Установлено, что администрация муниципалитетаа не заключила контракт на зимнее обслуживание трассы протяженностью 88 километров в период 2025-2026 годов.

Отсутствие расчистки дороги от снега вызвало волну возмущения среди местных жителей, лишенных транспортной связи с отдаленным селом Усть-Унья. Многочисленные жалобы граждан стали поводом для прокурорского реагирования.

В адрес главы Троицко-Печорского района было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. После рассмотрения представления администрация заключила контракт на обслуживание автодороги. Ожидается, что подрядная организация в скором времени приступит к обустройству зимнего проезда, восстанавливая транспортную доступность для жителей отдаленного населенного пункта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ухте 18-летний лихач ответит перед законом за опасные трюки на дорогах.

