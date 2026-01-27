Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми юный лихач ответит перед законом за опасные трюки на дорогах

В Коми юный лихач ответит перед законом за опасные трюки на дорогахФото "Про Город"

Прокуратура Ухты завершила расследование и утвердила обвинительное заключение в отношении 18-летнего горожанина, чьи хулиганские выходки за рулем создавали угрозу для окружающих.

Молодому человеку инкриминируется статья 267.1 УК РФ, предусматривающая ответственность за действия, ставящие под угрозу безопасную эксплуатацию транспортных средств, совершенные из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Следствие установило, что в период с 15 по 18 ноября 2025 года обвиняемый, управляя арендованным автомобилем марки "Daewoo Nexia", неоднократно демонстрировал опасное вождение на улицах города. Развлекаясь, он совершал дрифт, выезжал на встречную полосу, игнорировал сигналы светофора и заезжал на пешеходные мосты, создавая помехи и угрозу для других участников дорожного движения и пешеходов. Противоправные действия "гонщика" были пресечены сотрудниками полиции.

В ходе следствия молодой человек признал свою вину. Материалы уголовного дела переданы мировому судье Университетского судебного участка Ухты для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре неизвестный автомобилист сбил пешехода и скрылся.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+