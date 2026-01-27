В Коми юный лихач ответит перед законом за опасные трюки на дорогах

Фото "Про Город"

Прокуратура Ухты завершила расследование и утвердила обвинительное заключение в отношении 18-летнего горожанина, чьи хулиганские выходки за рулем создавали угрозу для окружающих. Молодому человеку инкриминируется статья 267.1 УК РФ, предусматривающая ответственность за действия, ставящие под угрозу безопасную эксплуатацию транспортных средств, совершенные из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Следствие установило, что в период с 15 по 18 ноября 2025 года обвиняемый, управляя арендованным автомобилем марки "Daewoo Nexia", неоднократно демонстрировал опасное вождение на улицах города. Развлекаясь, он совершал дрифт, выезжал на встречную полосу, игнорировал сигналы светофора и заезжал на пешеходные мосты, создавая помехи и угрозу для других участников дорожного движения и пешеходов. Противоправные действия "гонщика" были пресечены сотрудниками полиции.

В ходе следствия молодой человек признал свою вину. Материалы уголовного дела переданы мировому судье Университетского судебного участка Ухты для рассмотрения по существу.