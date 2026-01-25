Регион трезвеет: производство водки в Коми показало резкое снижение
- 23:00 25 января
- Анастасия Амелькина
Общее снижение выпуска данного алкоголя в России по итогам 2025 года составило 4,2% (до 79,321 миллиона декалитров) по сравнению с 2024-ым.
По данным Росалкогольтабакконтроля, производство водки в Коми в 2025 году сократилось в два раза по сравнению с предыдущим годом. Если в 2024 году в регионе был произведен 1 миллион 470 тысяч декалитров водки, то в 2025 году этот показатель снизился до 706 тысяч декалитров. Об этом пишет ТАСС.
В целом по стране также наблюдается снижение объемов производства водки. Наибольшие объемы были зафиксированы в Московской области (13,8 млн), Татарстане (10,5 млн) и Башкирии (5,2 млн). В то же время в ряде регионов, помимо Коми, произошло значительное сокращение производства, например, в Томской области и Якутии. В 36 субъектах России производство водки либо отсутствует, либо не велось в 2025 году.
