Регион трезвеет: производство водки в Коми показало резкое снижение

Общее снижение выпуска данного алкоголя в России по итогам 2025 года составило 4,2% (до 79,321 миллиона декалитров) по сравнению с 2024-ым.

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство водки в Коми в 2025 году сократилось в два раза по сравнению с предыдущим годом. Если в 2024 году в регионе был произведен 1 миллион 470 тысяч декалитров водки, то в 2025 году этот показатель снизился до 706 тысяч декалитров. Об этом пишет ТАСС.