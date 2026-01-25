В Доме Жеребцова в Сыктывкаре нашли артефакт с историей

Находка, по мнению специалистов Агентства по охране объектов культурного наследия Республики Коми, хорошо сохранилась.

В рамках реставрационных работ в Доме Жеребцова, объекте культурного наследия в Сыктывкаре, обнаружена уникальная печная дверца с рельефным изображением. Предположительно, она была изготовлена на одном из старинных чугунолитейных заводов региона – Нювчимском или Кажымском. Этот артефакт стал еще одним свидетельством богатой истории здания, построенного в начале XX века.