В Доме Жеребцова в Сыктывкаре нашли артефакт с историей
- 21:45 25 января
- Анастасия Амелькина
Находка, по мнению специалистов Агентства по охране объектов культурного наследия Республики Коми, хорошо сохранилась.
В рамках реставрационных работ в Доме Жеребцова, объекте культурного наследия в Сыктывкаре, обнаружена уникальная печная дверца с рельефным изображением. Предположительно, она была изготовлена на одном из старинных чугунолитейных заводов региона – Нювчимском или Кажымском. Этот артефакт стал еще одним свидетельством богатой истории здания, построенного в начале XX века.
Напомним, реставрация Дома Жеребцова началась в ноябре 2025 года. Ранее в здании были найдены документы начала прошлого века. Дом Жеребцова – образец жилой архитектуры начала XX века, расположенный в историческом центре Сыктывкара, на пересечении улиц Интернациональной и Орджоникидзе. Характерной особенностью здания является парадный вход под угловым балконом.
