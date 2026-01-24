В Коми женщина ударила ножом знакомого, но в тюрьму не попала

Фото из архива Pro Города

В Емве Княжпогостского района суд вынес приговор местной жительнице, ранее уже имевшей судимость, за нанесение легкого вреда здоровью. Происшествие случилось в октябре 2025 года во время застолья в доме у женщины. Во время распития спиртных напитков между ней и одним из гостей возникла ссора. Мужчина обвинил хозяйку дома в измене. В ходе конфликта женщина схватила кухонный нож и вонзила его обидчику в спину. Удар причинил потерпевшему физическую боль и легкий вред здоровью.

После произошедшего обвиняемая оказала пострадавшему первую помощь и вызвала скорую. На суде она признала свою вину и раскаялась в содеянном. Мужчина простил ее и не настаивал на строгом наказании.

Тем не менее, суд признал женщину виновной и приговорил к шести месяцам ограничения свободы. Ей запрещено покидать территорию Княжпогостского района и менять место жительства без разрешения контролирующих органов. Также она обязана ежемесячно отмечаться в специализированном надзорном органе. Как сообщает пресс-служба судов Коми, приговор вступил в законную силу.