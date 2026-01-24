Количество особо тяжких преступлений в Сыктывкаре сократилось почти на 7 процентов
- 18:30 24 января
- Анастасия Амелькина
В столице Коми за 2025 год зафиксировано снижение уровня преступности почти на 13%. Об этом сообщили на оперативном совещании в УМВД по городу.
По данным полиции, всего в столице Коми было зарегистрировано 3714 преступлений, что заметно меньше, чем в 2024 году (тогда было зафиксировано 4259 противоправных деяний). Особенно заметно снижение числа краж, мошенничеств и поджогов.
Также отмечено снижение количества мошенничеств с использованием интернета на 14,8%. Из незаконного оборота изъято более 2,8 килограммов наркотиков. Об этом сообщили в информационном агентстве "Комиинформ".
Несмотря на положительную динамику, большая часть противозаконных действий (65%) – это имущественные преступления, борьба с которыми остается приоритетной задачей для полиции.
