Количество особо тяжких преступлений в Сыктывкаре сократилось почти на 7 процентов

В столице Коми за 2025 год зафиксировано снижение уровня преступности почти на 13%. Об этом сообщили на оперативном совещании в УМВД по городу.

По данным полиции, всего в столице Коми было зарегистрировано 3714 преступлений, что заметно меньше, чем в 2024 году (тогда было зафиксировано 4259 противоправных деяний). Особенно заметно снижение числа краж, мошенничеств и поджогов.