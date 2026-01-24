В Коми автоледи спровоцировала тройное ДТП
- 16:30 24 января
- Анастасия Амелькина
23 января на трассе Ухта - Дальний произошла серьезная авария, в которой столкнулись сразу четыре автомобиля. ДТП произошло около 12:40 на 5-м километре трассы и привело к травмам нескольких человек.
Как сообщили в УГИБДД по Республике Коми, виновницей аварии стала 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mitsubishi Outlander. Двигаясь в направлении поселка Дальний, она не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в ехавший впереди Daewoo Nexia. От удара "Дэу" по инерции столкнулся с Lada Largus, а та, в свою очередь, с Audi A4.
В результате ДТП пострадали четыре человека. Характер травм варьировался от ушибов и ссадин до открытых ран головы. К счастью, несмотря на тяжесть столкновения, госпитализация никому не потребовалась. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, что, вероятно, помогло избежать более серьезных последствий.
Водительский стаж виновницы ДТП составляет 13 лет. Обстоятельства произошедшего выясняются.
