В Коми автоледи спровоцировала тройное ДТП

23 января на трассе Ухта - Дальний произошла серьезная авария, в которой столкнулись сразу четыре автомобиля. ДТП произошло около 12:40 на 5-м километре трассы и привело к травмам нескольких человек.

Как сообщили в УГИБДД по Республике Коми, виновницей аварии стала 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mitsubishi Outlander. Двигаясь в направлении поселка Дальний, она не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в ехавший впереди Daewoo Nexia. От удара "Дэу" по инерции столкнулся с Lada Largus, а та, в свою очередь, с Audi A4.