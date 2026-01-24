Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми автоледи спровоцировала тройное ДТП

В Коми автоледи спровоцировала тройное ДТПФото УГИБДД по Коми

23 января на трассе Ухта - Дальний произошла серьезная авария, в которой столкнулись сразу четыре автомобиля. ДТП произошло около 12:40 на 5-м километре трассы и привело к травмам нескольких человек.

Как сообщили в УГИБДД по Республике Коми, виновницей аварии стала 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mitsubishi Outlander. Двигаясь в направлении поселка Дальний, она не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в ехавший впереди Daewoo Nexia. От удара "Дэу" по инерции столкнулся с Lada Largus, а та, в свою очередь, с Audi A4.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Характер травм варьировался от ушибов и ссадин до открытых ран головы. К счастью, несмотря на тяжесть столкновения, госпитализация никому не потребовалась. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, что, вероятно, помогло избежать более серьезных последствий.

Водительский стаж виновницы ДТП составляет 13 лет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

К предыдущим новостям: жительница Коми вспомнила о забытом займе после получения документов из банка.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+