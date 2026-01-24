Жительница Коми вспомнила о забытом займе после получения документов из банка

Фото из архива Pro Города

В Сосногорском районе завершилось судебное разбирательство между микрофинансовой компанией "Русинтерфинанс" и проживающей на Нижнем Одесе гражданкой. Как сообщает пресс-служба судов региона, изначально женщина отрицала факт оформления займа, задолженность по которому составляла 29 тысяч рублей. Компания обратилась к правосудию с требованием взыскать эту сумму, а также возместить судебные расходы в размере четырех тысяч рублей.

В течение нескольких судебных заседаний жительница Нижнего Одеса настаивала на том, что не оформляла никаких займов. Однако ситуация изменилась после того, как суд получил ответы на запросы, подтверждающие поступление денежных средств от "Русинтерфинанс" на счет ответчицы в день подписания договора.

Получив неопровержимые доказательства, женщина признала исковые требования в полном объеме. Мировой судья постановил взыскать с гражданки 29 055 рублей долга и 4 000 рублей в качестве компенсации судебных расходов. Общая сумма, подлежащая выплате, составила 33 055 рублей.