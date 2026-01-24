В Сыктывкаре Volkswagen Golf сбил женщину на пешеходном переходе

Вчера, 23 января 2026 года, в Эжве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек. Инцидент произошел в 16:30 на проспекте Бумажников, напротив дома №29/1.

Согласно информации Госавтоинспекции Коми, автоледи 1974 года рождения за рулем Volkswagen Golf ехала в сторону улицы Комарова. Напротив дома 29/1 на проспекте Бумажников машина наехала на женщину 1968 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Стоит отметить, что ДТП произошло, когда уже стемнело, что могло повлиять на видимость на дороге.