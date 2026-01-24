Житель Коми больше года скрывался от правосудия, но всё же получил штраф
- 10:45 24 января
- Анастасия Амелькина
В Вуктыле вынесли приговор мужчине, укравшему телевизор у знакомого в 2022 году. Об этом пишет пресс-служба судов Коми.
Злоумышленник, ранее не имевший проблем с законом, был признан виновным по статье 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Суд установил, что в ноябре 2022 года обвиняемый познакомился с потерпевшим и был приглашен к нему в гости. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры уснул, гость похитил телевизор стоимостью 9500 рублей и продал его на улице.
Уголовное дело поступило в суд еще в июле 2024 года, но рассмотрение затянулось, так как обвиняемый скрылся. Его удалось задержать только в декабре 2025 года в Республике Марий Эл, после чего он был доставлен в Коми.
В суде мужчина полностью признал свою вину. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд приговорил его к штрафу в размере 40 000 рублей, который был снижен до 10 000 рублей с учетом времени, проведенного под стражей.
Мужчина освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Приговор пока не вступил в законную силу.
