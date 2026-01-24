Житель Коми больше года скрывался от правосудия, но всё же получил штраф

В Вуктыле вынесли приговор мужчине, укравшему телевизор у знакомого в 2022 году. Об этом пишет пресс-служба судов Коми.

Злоумышленник, ранее не имевший проблем с законом, был признан виновным по статье 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Суд установил, что в ноябре 2022 года обвиняемый познакомился с потерпевшим и был приглашен к нему в гости. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры уснул, гость похитил телевизор стоимостью 9500 рублей и продал его на улице.