В Сыктывкаре стартовал месячник военно-патриотической и спортивной работы

Фото администрации Сыктывкара

В мероприятии приняли участие юнармейцы, кадеты, представители военно-патриотических клубов, ветераны, педагоги и общественные деятели. В Сыктывкаре торжественно открыли ежегодный месячник военно-патриотической и спортивной работы. Церемония открытия прошла в Национальном музыкально-драматическом театре Республики Коми. Об этом сообщили в администрации города.

Герой России Станислав Кочев и глава Сыктывкара Максим Мартышин обратились к участникам с приветственными словами, подчеркнув важность патриотического воспитания и готовности к защите Родины. Кочев отметил, что патриотизм – это не просто слова, а готовность встать на защиту страны и уважение к ее истории и традициям. Мартышин предложил вовлекать молодежь в организацию мероприятий месячника, используя современные форматы.

В течение февраля в школах, учреждениях культуры и спорта Сыктывкара пройдут тематические уроки, соревнования, акции памяти и встречи с ветеранами. Цель месячника – укрепить связь между поколениями и воспитать чувство гражданской ответственности у молодежи. Кульминацией церемонии открытия стал показ спектакля «Материнский напев».