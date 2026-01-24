В Коми женщина получила срок за продажу наркотиков в детской стоматологии

Фото из архива Pro Города

Жительница Ухты получила 5 лет лишения свободы за сбыт наркотиков. Осужденная признала вину и раскаялась. Преступление было совершено в сентябре 2025 года в детском отделении Ухтинской стоматологической поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Как установил суд, женщина через Telegram договорилась о встрече с покупателем и продала ему наркотическое средство. Вскоре после совершения сделки обвиняемая была задержана сотрудниками полиции.

Суд признал ее виновной по статье 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.