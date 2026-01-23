В 2025 году в Сыктывкаре зарегистрировали 16 нарушений правил дорожного движения

Фото Вячеслава Вольгина

В Коми снизилось число ДТП, но Сыктывдинский и Усть-Вымский районы остаются лидерами по числу пострадавших. В 2025 году в регионе зафиксировано значительное снижение преступлений, связанных с нарушением ПДД – почти на треть по сравнению с 2024 годом. Прокуратура Коми сообщает о 63 возбужденных уголовных делах по статье 264 УК РФ. Чаще всего такие деяния совершались в Сыктывкаре: зарегистрировано 16 нарушений.

Несмотря на позитивную динамику, в Сыктывдинском и Усть-Вымском районах ситуация остается напряженной: эти районы лидируют по числу пострадавших в ДТП. Всего в дорожных авариях в 2025 году пострадали 84 человека, 27 из них погибли. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Усть-Вымском (13 человек) и Сыктывдинском (12 человек) районах.

По данным прокуратуры, снижение числа ДТП во многом связано с активной работой правоохранительных органов по аресту транспортных средств у нетрезвых водителей, особенно тех, кто уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. В 2025 году суды арестовали 119 автомобилей в рамках обеспечения возможной конфискации.