Жительница Коми украла деньги со счета слепого инвалида
- 23:00 23 января
- Инесса Богатая
Прокуратура Сыктывдинского района направила в суд дело 52-летней жительницы Выльгорта. Ей инкриминируют кражу, совершенную с причинением значительного ущерба, по статье 158 УК РФ. Об это сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Следствие установило, что в октябре 2025 года обвиняемая, находясь в гостях у 58-летнего инвалида первой группы по зрению, воспользовалась его телефоном и доступом к банковскому приложению. Она совершила девять переводов на общую сумму десять тысяч рублей с его счета на свой.
На предварительном следствии женщина признала вину, объяснив свой поступок инвалидностью потерпевшего. Ущерб, нанесенный потерпевшему, возмещен не был. Уголовное дело передано в Сыктывдинский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Расследованием занималось ОМВД России по Сыктывдинскому району.
