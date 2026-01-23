Жительница Коми украла деньги со счета слепого инвалида

Прокуратура Сыктывдинского района направила в суд дело 52-летней жительницы Выльгорта. Ей инкриминируют кражу, совершенную с причинением значительного ущерба, по статье 158 УК РФ. Об это сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Следствие установило, что в октябре 2025 года обвиняемая, находясь в гостях у 58-летнего инвалида первой группы по зрению, воспользовалась его телефоном и доступом к банковскому приложению. Она совершила девять переводов на общую сумму десять тысяч рублей с его счета на свой.