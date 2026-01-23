В Сыктывкаре задержаны двое наркодилеров, работавших на интернет-магазин

Полицейские пресекли деятельность двух местных жителей, подозреваемых в торговле "смертью". Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, мероприятия провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Первым задержан 40-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом. Патрульные поймали его при выходе из леса на территории Сыктывкара. При личном досмотре и осмотре прилегающей территории сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли три пакета с порошком общим весом около 49 граммов.