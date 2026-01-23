В Сыктывкаре задержаны двое наркодилеров, работавших на интернет-магазин
- 21:45 23 января
- Инесса Богатая
Полицейские пресекли деятельность двух местных жителей, подозреваемых в торговле "смертью". Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, мероприятия провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.
Первым задержан 40-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом. Патрульные поймали его при выходе из леса на территории Сыктывкара. При личном досмотре и осмотре прилегающей территории сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли три пакета с порошком общим весом около 49 граммов.
В ходе дальнейшей работы задержан его 45-летний сообщник, также ранее судимый. У него изъяли примерно шесть граммов аналогичного вещества.
По информации следствия, задержанные проживали вместе и, являясь наркозависимыми, занимались распространением "запрещенки", делая "закладки" по заданию интернет-магазина.
В отношении обоих возбуждены уголовные дела по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, им грозит до 20 лет лишения свободы. Оба фигуранта заключены под стражу.
