В Коми прокуратура добилась защиты жилищных прав пенсионерки, пережившей ужасы гетто в юном возрасте
- 20:30 23 января
- Инесса Богатая
Надзорный орган Сосногорска отреагировала на жалобу пожилой жительницы поселка Керки, заявившей о нарушении ее прав на жилье местной администрацией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что заявительница, инвалид второй группы, в годы войны была узницей гетто. Еще в 2010 году ее дом признали непригодным для жизни, и она встала на учет как нуждающаяся в новом жилье.
Однако после преобразования поселка Керки в городское поселение Сосногорск, пенсионерку не включили в общий список нуждающихся в улучшении жилищных условий. В результате до настоящего времени она остается без положенного по закону.
Прокуратура направила представление главе муниципалитета, после чего женщину восстановили в очереди нуждающихся с первоначальной даты обращения – с 2010 года.
Параллельно прокуратура обратилась в суд с иском, требуя от Комитета по управлению имуществом администрации района предоставить заявительнице жилье в приоритетном порядке.
Суд поддержал требования прокуратуры. После вступления решения суда в законную силу, прокуратура будет следить за его выполнением.
