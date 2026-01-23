В Коми прокуратура добилась защиты жилищных прав пенсионерки, пережившей ужасы гетто в юном возрасте

Надзорный орган Сосногорска отреагировала на жалобу пожилой жительницы поселка Керки, заявившей о нарушении ее прав на жилье местной администрацией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что заявительница, инвалид второй группы, в годы войны была узницей гетто. Еще в 2010 году ее дом признали непригодным для жизни, и она встала на учет как нуждающаяся в новом жилье.