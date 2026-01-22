Логотип новостного портала Прогород
В Коми 22 января снова пришли аномальные морозы до -33 градусов

В Коми 22 января снова пришли аномальные морозы до -33 градусов Фото "Про Город"

В Сыктывкаре и Ухте 22 января ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью столбик термометра опустится до -28…-33°C, днем ожидается -24…-27°C. Ветер слабый, южных направлений.

В Печоре прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит -29…-31°C, днем -21…-23°C. Ветер умеренный, южный и юго-западный.

В Воркуте 22 января ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег и метель. Температура ночью -22…-24°C, днем -18…-20°C. Ветер умеренный, южный и юго-западный, днем с порывами.

В Усинске, Инте, Усть-Цильме переменная облачность, преимущественно без осадков. В Усинске ночью -28…-30°C, днем -20…-22°C, в Инте ночью -27…-29°C, днем -18…-20°C, в Усть-Цильме ночью -25…-27°C, днем -18…-20°C. Ветер умеренный, южный и юго-западный, в Инте ночью слабый, днем умеренный.

В Вуктыле и Троицко-Печорске ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура опустится до -33…-35°C, днем -26…-29°C. Ветер слабый, преимущественно южный и восточный.

В Объячево переменная облачность без осадков. Ночью -27…-29°C, днем -23…-25°C. Ветер слабый, восточный и юго-восточный.

