В Коми зарегистрировано около 7 тысяч случаев ОРВИ за неделю

За последние семь дней в регионе зафиксировано 6931 обращение за медицинской помощью, включая 2797 случаев у детей. Диагноз "грипп" подтвержден у 307 пациентов, из которых 113 – дети до 14 лет. Эпидемиологический порог заболеваемости не превышен.

Согласно результатам лабораторных исследований, у заболевших выявляются вирусы гриппа А(H3N2), а также другие респираторные вирусы. С начала эпидемического сезона зарегистрировано более 156 тысяч обращений по поводу ОРВИ, грипп диагностирован в 5031 случае.

Главный эпидемиолог Минздрава Коми Нина Овчинникова акцентирует внимание на серьезности гриппа, передающегося воздушно-капельным путем. Несмотря на то, что в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме, она может спровоцировать серьезные осложнения, особенно у пожилых людей, детей, беременных и лиц с хроническими заболеваниями.

При появлении симптомов гриппа (повышение температуры, головная боль, мышечная слабость, озноб, сухой кашель, насморк, боль в горле) рекомендуется оставаться дома и немедленно обратиться к врачу.