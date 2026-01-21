У жителя Коми в гараже нашли один килограмм наркотиков

В его гараже обнаружены крупные запасы "запрещенки" – более килограмма высушенных компонентов, расфасованных в банки и коробки. Экспертиза подтвердила наркотическое происхождение изъятого.

Инцидент случился в Усть-Вымском районе. Сотрудники уголовного розыска установили, что 43-летний мужчина, ранее не имевший проблем с законом, причастен к незаконному обороту наркотиков.

По данным следствия, мужчина приобрел "запрещенку" и удобрения через интернет, организовав на даче теплицу с профессиональным оборудованием для выращивания дурмана в личных целях.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

Полиция призывает граждан сообщать о любых фактах, связанных с наркотиками, по телефонам "02" (со стационарного) или "102" (с мобильного), а также по "телефону доверия" МВД по Республике Коми: 8(8212)21-66-35.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми бывший сотрудник МВД осужден за разглашение гостайны.