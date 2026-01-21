Логотип новостного портала Прогород
В Республике Коми более 2400 семей получили региональный капитал при рождении первенца

В Республике Коми более 2400 семей получили региональный капитал при рождении первенца Фото "Про Город"

Особое внимание уделяется молодым мамам до 25 лет, для них предусмотрены повышенные выплаты.

Инициатива реализуется в рамках национального проекта "Семья", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Согласно статистике, 2414 семьи получили право на РСК после рождения первенца. Заметную долю получателей, а именно 738 человек, составили молодые мамы, не достигшие 25-летнего возраста.

РСК является важной составляющей демографической политики региона и поддерживается из бюджета Республики Коми. Право на капитал возникает у семей, в которых первый ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2020 года. С 2024 года размер базовой выплаты увеличен до 300 тысяч рублей. Молодые мамы до 25 лет получают повышенную помощь в размере 500 тысяч рублей. В прошлом году на эти цели выделили 401, 4 миллиона рублей.

По словам и.о. министра труда и социальной защиты Республики Коми Татьяны Майковой, РСК помогает решать насущные проблемы молодым родителям. В прошлом году 2434 семьи воспользовались средствами капитала. 706 граждан использовали их для приобретения жилья, а 1057 – на ремонтные работы.

Средства РСК можно направить на широкий спектр нужд, включая образование, лечение ребенка, покупку автомобиля, снегохода или маломерного судна. Популярна ежегодная выплата до 50 тысяч рублей на оплату коммунальных услуг, налогов, детского сада, лечения или организации отдыха.

Воспользоваться капиталом в полном объеме можно через полгода после рождения ребенка. Однако, если средства направляются на погашение ипотеки, это можно сделать сразу после получения права на поддержку.

Оформить РСК можно через Центр социальной защиты населения, МФЦ или портал "Госуслуги". Региональный семейный капитал стал эффективным инструментом для помощи семьям в улучшении жилищных условий и создании благоприятной среды для детей.

