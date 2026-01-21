На севере Коми в декабре зафиксировали 19 случаев превышения ПДК по угарному газу

Региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) сообщил об отсутствии накопления вредных веществ в атмосфере городов республики в последний месяц 2025 года, что обусловлено частыми осадками.

В Воркуте также отмечен случай превышения ПДК по взвешенным веществам, а выбросы оксида углерода превышали норму 19 раз. Наибольший зафиксированный показатель составил 12 ПДК. Источником загрязнения являлась территория рядом с домом №6 по улице Гагарина.

В Сосногорске и Ухте превышения нормативов по контролируемым загрязняющим веществам не выявлено.

Радиационный фон на всей территории республики находился в диапазоне от 0, 05 до 0, 11 микрозивертов в час, что соответствует естественным показателям.

Уровень кислотности атмосферных осадков в Сыктывкаре варьировался от 6, 12 до 8, 10 по шкале pH.

