На севере Коми в декабре зафиксировали 19 случаев превышения ПДК по угарному газу
- 20:30 21 января
- Инесса Богатая
Региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) сообщил об отсутствии накопления вредных веществ в атмосфере городов республики в последний месяц 2025 года, что обусловлено частыми осадками.
В Сыктывкаре зафиксировано однократное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц, показатель составил 1, 2 ПДК.
В Воркуте также отмечен случай превышения ПДК по взвешенным веществам, а выбросы оксида углерода превышали норму 19 раз. Наибольший зафиксированный показатель составил 12 ПДК. Источником загрязнения являлась территория рядом с домом №6 по улице Гагарина.
В Сосногорске и Ухте превышения нормативов по контролируемым загрязняющим веществам не выявлено.
Радиационный фон на всей территории республики находился в диапазоне от 0, 05 до 0, 11 микрозивертов в час, что соответствует естественным показателям.
Уровень кислотности атмосферных осадков в Сыктывкаре варьировался от 6, 12 до 8, 10 по шкале pH.
