В Коми иномарка сбила пожилую женщину

20 в регионе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим и 22 аварии, повлекшие лишь материальный ущерб. Пождробнее об инциденте сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД республики.

В Ухте, в начале десятого утра (09:08), водитель автомобиля марки Opel, перемещаясь по проезду Строителей, совершил наезд на пешехода – женщину, которая пересекала проезжую часть в месте, не предназначенном для этого, в обход "зебры".