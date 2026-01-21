В Коми иномарка сбила пожилую женщину
- 11:45 21 января
- Инесса Богатая
20 в регионе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим и 22 аварии, повлекшие лишь материальный ущерб. Пождробнее об инциденте сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД республики.
В Ухте, в начале десятого утра (09:08), водитель автомобиля марки Opel, перемещаясь по проезду Строителей, совершил наезд на пешехода – женщину, которая пересекала проезжую часть в месте, не предназначенном для этого, в обход "зебры".
Пострадавшая, родившаяся в 1955 году, получила серьезные повреждения. Она доставлена в больницу с диагнозом: перелом голени и черепно-мозговая травма.
*** Государственная автоинспекция напоминает всем водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Управление транспортным средством требует повышенного внимания к дорожной обстановке, а любые маневры должны выполняться только при абсолютной уверенности в их безопасности для всех находящихся на дороге.
