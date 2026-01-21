В Сыктывкаре на дорогах в 2025 году погибли 13 человек
- 10:45 21 января
- Инесса Богатая
Согласно данным ГИБДД, в столице Республики Коми в минувшем году произошло 4238 дорожных аварий. Большая часть из них – 3929 случаев – обернулись лишь материальным ущербом.
Тем не менее 309 ДТП привели к трагическим последствиям: 13 человек погибли, а 366 получили ранения. Об этом сообщает "Комиинформ".
Представитель ГИБДД отметил положительную динамику в сравнении с 2024 годом, когда было зарегистрировано 325 аварий. Вместе с тем, вызывает тревогу увеличение числа погибших: если в позапрошлом году в ДТП погибли 8 человек, то в 2025 году этот показатель вырос до 13. Количество пострадавших, напротив, сократилось – с 402 до 366.
Ишутин подчеркнул, что основными причинами ДТП по-прежнему остаются нарушения ПДД водителями, такие как превышение скорости, игнорирование знаков и сигналов светофора. Он призвал всех участников дорожного движения, особенно в зимний период, проявлять повышенную бдительность и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать трагических последствий.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми на Крещение в прорубь окунулись более 7,1 тысячи человек.