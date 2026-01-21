В Сыктывкаре на дорогах в 2025 году погибли 13 человек

Согласно данным ГИБДД, в столице Республики Коми в минувшем году произошло 4238 дорожных аварий. Большая часть из них – 3929 случаев – обернулись лишь материальным ущербом.

Тем не менее 309 ДТП привели к трагическим последствиям: 13 человек погибли, а 366 получили ранения. Об этом сообщает "Комиинформ".