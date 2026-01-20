В Коми зафиксирован незначительный рост потребительских цен в декабре 2025 года

Среди овощей и фруктов заметно подорожали огурцы (на 21%) и виноград (на 16%). При этом отмечено снижение цен на лимоны и апельсины (на 11%). В группе мясопродуктов выросли цены на мясо индейки (на 5%) и говядину бескостную (на 4%).

По данным статистики, индекс потребительских цен в регионе в последний месяц года составил 100, 3%, а с начала года – достиг 105, 9%. Продовольственные товары в среднем стали дороже на 0, 4%. Об этом сообщает "Комиинформ".

Рыбопродукты также показали разнонаправленную динамику: соленая, маринованная и копченая рыба стала дороже, в то время как икра лососевых пород и соленая сельдь подешевели (на 2%). В молочной группе наблюдался рост цен на мороженое (на 6%) и большинство молочных продуктов (на 2%), но при этом подешевело детское молоко (на 3%).

Среди прочих продовольственных товаров отмечен рост цен на маргарин (на 11%), а снижение – на сахар-песок (на 5%).

Индекс цен на непродовольственные товары также показал рост в 0, 3%. Особенно заметно подорожали детские подгузники (на 8%) и мыло хозяйственное (на 5%). При этом зафиксировано снижение цен на мыло туалетное (на 4%). Дизельное топливо подорожало на 1%, а бензин автомобильный подешевел на 0, 5%.

В аптеках выросли цены на лоперамид (на 5%) и меновазин (на 4%), в то время как аскорбиновая кислота и троксерутин подешевели (на 3%).

Среди прочих непродовольственных товаров выросли цены на телефонные аппараты стационарные (на 9%) и моноблоки (на 8%). Подешевели наушники беспроводные (на 8%) и электропылесосы (на 4%).

Индекс цен на услуги составил 100, 2%. Проезд в городском автобусе подорожал на 5%, а поездки в страны Юго-Восточной Азии подешевели на 21%. Годовые полисы КАСКО подорожали на 14%.

