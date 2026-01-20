В Коми рецидивист снова отправится в колонию строгого режима за нападение на брата

Мировой суд в Выльгорте вынес приговор 65-летнему сельчанину, признав его виновным в нанесении легких телесных повреждений с использованием ножа. Поддержанное районной прокуратурой обвинение доказало, что мужчина, лишь недавно покинувший места заключения, вновь совершил преступление.

Как установил суд, инцидент произошел 26 сентября 2025 года во время совместного распития алкоголя. Освободившись всего за десять дней до этого, подсудимый приехал в Выльгорт и поселился у своего брата, что и спровоцировало конфликт. В ходе ссоры злоумышленник, вооружившись кухонным ножом, нанес родственнику множественные удары в жизненно важные области тела.