В Коми экс-глава сельхозпредприятия ответил в суде за задержку зарплат сотрудникам

В Коми экс-глава сельхозпредприятия ответил в суде за задержку зарплат сотрудникам Фото "Про Город"

Инцидент случился в Княжпогостском районе. Мировой суд признал бывшего руководителя СПК виновным в невыплате денег сотрудникам за работу на протяжении нескольких месяцев. Обвинение поддержано прокуратурой, передает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело инициировано после проверки. Следствие установило, что в период с 2024 по 2025 годы руководитель кооператива допустил задержки по выплатам 28 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 1, 1 миллиона рублей.

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину и полностью погасил долг перед работниками. В суде он обратился с просьбой о прекращении уголовного дела с заменой на судебный штраф.

Прокурор поддержал данное ходатайство, учитывая, что подсудимый впервые привлекался к уголовной ответственности, совершенное им преступление относится к категории небольшой тяжести, а ущерб был полностью возмещен.

Суд удовлетворил ходатайство, прекратив уголовное преследование в отношении бывшего председателя СПК и назначил ему судебный в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми вынесен приговор экс-заместителю главврача районной больницы за халатность.

