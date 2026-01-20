В Коми экс-глава сельхозпредприятия ответил в суде за задержку зарплат сотрудникам

Фото "Про Город"

Инцидент случился в Княжпогостском районе. Мировой суд признал бывшего руководителя СПК виновным в невыплате денег сотрудникам за работу на протяжении нескольких месяцев. Обвинение поддержано прокуратурой, передает пресс-служба ведомства. Уголовное дело инициировано после проверки. Следствие установило, что в период с 2024 по 2025 годы руководитель кооператива допустил задержки по выплатам 28 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 1, 1 миллиона рублей.

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину и полностью погасил долг перед работниками. В суде он обратился с просьбой о прекращении уголовного дела с заменой на судебный штраф.

Прокурор поддержал данное ходатайство, учитывая, что подсудимый впервые привлекался к уголовной ответственности, совершенное им преступление относится к категории небольшой тяжести, а ущерб был полностью возмещен.