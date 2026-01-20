В Коми прокуратура добилась в суде компенсации транспортных расходов для пенсионеров за отдых на Шри-Ланке

Надзорный орган по Сосногорску встал на защиту прав пожилой семейной пары. Основанием для обращения в прокуратуру послужили жалобы граждан на отказ в компенсации проезда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что заявители, являясь неработающими пенсионерами, получающими страховую пенсию по старости и проживающими в районе Крайнего Севера, в августе 2025 года совершили перелет в Коломбо (Шри-Ланка). По возвращении домой в сентябре того же года они обратились в отделение Социального фонда России (СФР) с заявлением о компенсации, предоставив билеты иностранной авиакомпании.