В Коми прокуратура добилась в суде компенсации транспортных расходов для пенсионеров за отдых на Шри-Ланке
- 16:30 20 января
- Инесса Богатая
Надзорный орган по Сосногорску встал на защиту прав пожилой семейной пары. Основанием для обращения в прокуратуру послужили жалобы граждан на отказ в компенсации проезда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки установлено, что заявители, являясь неработающими пенсионерами, получающими страховую пенсию по старости и проживающими в районе Крайнего Севера, в августе 2025 года совершили перелет в Коломбо (Шри-Ланка). По возвращении домой в сентябре того же года они обратились в отделение Социального фонда России (СФР) с заявлением о компенсации, предоставив билеты иностранной авиакомпании.
СФР отказал в выплате, ссылаясь на отсутствие справки о невозможности приобретения билетов на рейсы российских компаний или стран ЕАЭС. Прокурорская проверка подтвердила отсутствие альтернативных рейсов российских авиалиний в требуемые даты. В результате надзорное ведомство подало иск в суд с требованием взыскать с фонда сумму, потраченную пенсионерами на проезд.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, обязав СФР выплатить супругам компенсацию в размере 25, 4 тысяч рублей за проезд по территории Российской Федерации. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда после его вступления в законную силу.
