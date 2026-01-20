Жительница Коми поплатилась за разжигание ненависти в интернете

Прокуратура Троицко-Печорского района провела тщательную проверку соблюдения законов, направленных на борьбу с экстремизмом. В ходе проверки выяснилось, что местная жительница активно публиковала комментарии в интернете. Об этом сообщает прокуратура Коми.

По данным пресс-службы, среди более чем пятнадцати тысяч ее записей обнаружили призывы к розни по национальному и религиозному признакам.