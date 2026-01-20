Жительница Коми поплатилась за разжигание ненависти в интернете
- 14:30 20 января
- Инесса Богатая
Прокуратура Троицко-Печорского района провела тщательную проверку соблюдения законов, направленных на борьбу с экстремизмом. В ходе проверки выяснилось, что местная жительница активно публиковала комментарии в интернете. Об этом сообщает прокуратура Коми.
По данным пресс-службы, среди более чем пятнадцати тысяч ее записей обнаружили призывы к розни по национальному и религиозному признакам.
Прокуратура незамедлительно отреагировала на выявленные нарушения, возбудив административное дело. Материалы переданы в Сосногорский городской суд для дальнейшего разбирательства.
На заседании обвиняемая признала свою вину и выразила сожаление о содеянном. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал ее виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.
