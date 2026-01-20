Республика Коми столкнулась с резким подъемом заболеваемости ОРВИ: почти 7 тысяч обращений к врачам за неделю
- 12:45 20 января
- Инесса Богатая
За период с 12 по 18 января в медицинские учреждения региона обратился 6931 человек с признаками респираторных инфекций. Как передает Роспотребнадзор, детская заболеваемость составила 2797 случаев.
Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что дети до 14 лет составляют более 40% от общего числа заболевших. Взрослое население, в свою очередь, представлено 59, 6% от общего числа заразившихся.
Несмотря на отчетливый рост заболеваемости, эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как контролируемая. Зафиксировано повышение обращений на 38, 6% в сравнении с предыдущей неделей. Тем не менее, текущий уровень заболеваемости на 25, 4% ниже эпидемического порога.
Специалисты Роспотребнадзора активно проводят лабораторные исследования для определения циркулирующих вирусов. В большинстве проб выявлен вирус гриппа A(H3N2), однако помимо него, в регионе фиксируются и другие респираторные вирусы.
Врачи призывают жителей республики к бдительности и соблюдению мер предосторожности: регулярное мытье рук, ношение масок в местах массового скопления людей, проветривание помещений и ограничение контактов с больными. При появлении первых симптомов заболевания рекомендуется оставаться дома и обратиться в поликлинику.
Напомним, ранее сообщалось, что в селе Объячево строят новый водозабор.