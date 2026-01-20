Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Республика Коми столкнулась с резким подъемом заболеваемости ОРВИ: почти 7 тысяч обращений к врачам за неделю

Республика Коми столкнулась с резким подъемом заболеваемости ОРВИ: почти 7 тысяч обращений к врачам за неделюФото "Про Город"

За период с 12 по 18 января в медицинские учреждения региона обратился 6931 человек с признаками респираторных инфекций. Как передает Роспотребнадзор, детская заболеваемость составила 2797 случаев.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что дети до 14 лет составляют более 40% от общего числа заболевших. Взрослое население, в свою очередь, представлено 59, 6% от общего числа заразившихся.

Несмотря на отчетливый рост заболеваемости, эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как контролируемая. Зафиксировано повышение обращений на 38, 6% в сравнении с предыдущей неделей. Тем не менее, текущий уровень заболеваемости на 25, 4% ниже эпидемического порога.

Специалисты Роспотребнадзора активно проводят лабораторные исследования для определения циркулирующих вирусов. В большинстве проб выявлен вирус гриппа A(H3N2), однако помимо него, в регионе фиксируются и другие респираторные вирусы.

Врачи призывают жителей республики к бдительности и соблюдению мер предосторожности: регулярное мытье рук, ношение масок в местах массового скопления людей, проветривание помещений и ограничение контактов с больными. При появлении первых симптомов заболевания рекомендуется оставаться дома и обратиться в поликлинику.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Объячево строят новый водозабор. 

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+