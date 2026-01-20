Республика Коми столкнулась с резким подъемом заболеваемости ОРВИ: почти 7 тысяч обращений к врачам за неделю

За период с 12 по 18 января в медицинские учреждения региона обратился 6931 человек с признаками респираторных инфекций. Как передает Роспотребнадзор, детская заболеваемость составила 2797 случаев.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что дети до 14 лет составляют более 40% от общего числа заболевших. Взрослое население, в свою очередь, представлено 59, 6% от общего числа заразившихся.