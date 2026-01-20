В одном из районов Коми строят новый водозабор

И.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Пихней проинспектировала ход работ на объекте в селе Объячево Прилузского района. Эта поездка прошла в рамках контроля за реализацией мероприятий по развитию сельских территорий, сообщает пресс-служба республиканского Минстроя.

На 14 января текущего года на объекте выполнен значительный объем работ. В частности, смонтированы два резервуара для чистой воды, установлено восемь водопроводных колодцев, проложено более 400 метров водопроводных сетей. Кроме того, проведены работы по подготовке грунта, гидроизоляции, бурению резервной скважины и обслуживанию действующей. Также установлены дизельная электростанция и резервуар для воды.