В Коми более тысячи пострадавших на производстве прошли реабилитацию за счет СФР в 2025 году
- 10:45 20 января
- Инесса Богатая
В минувшем году Отделение Социального фонда России по республике предоставило возможность восстановить здоровье 1450 гражданам, получившим травмы на рабочем месте, а также лицам, их сопровождавшим. Все они получили путевки на медицинскую реабилитацию и санаторное лечение.
Как сообщили в СФР, большая часть пациентов проходила восстановительные процедуры в специализированных реабилитационных центрах, подведомственных Социальному фонду России. Эти учреждения обладают всем необходимым для эффективного восстановления после производственных травм.
Стоит отметить, что жители Коми, пострадавшие на производстве, имеют право на ежегодное лечение в реабилитационных центрах за счет средств регионального отделения СФР. В случае необходимости сопровождения, фонд берет на себя оплату проживания и питания сопровождающего лица. Более того, пострадавшему и сопровождающему компенсируются транспортные расходы до места лечения и обратно, а работающим гражданам предоставляется оплачиваемый дополнительный отпуск на период реабилитации.
