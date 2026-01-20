В Коми более тысячи пострадавших на производстве прошли реабилитацию за счет СФР в 2025 году

В минувшем году Отделение Социального фонда России по республике предоставило возможность восстановить здоровье 1450 гражданам, получившим травмы на рабочем месте, а также лицам, их сопровождавшим. Все они получили путевки на медицинскую реабилитацию и санаторное лечение.

Как сообщили в СФР, большая часть пациентов проходила восстановительные процедуры в специализированных реабилитационных центрах, подведомственных Социальному фонду России. Эти учреждения обладают всем необходимым для эффективного восстановления после производственных травм.