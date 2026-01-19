Логотип новостного портала Прогород
Республика Коми расположилась на 71-й позиции в рейтинге регионов России по уровню преступности

Республика Коми расположилась на 71-й позиции в рейтинге регионов России по уровню преступностиФото "Про Город"

Список составили эксперты РИА Новости. По данным исследования, на 10 тысяч жителей республики пришлось 158 зафиксированных правонарушений.

Несмотря на удержание позиции по сравнению с прошлым годом, в регионе наблюдается положительная динамика: количество преступлений сократилось на 12, 9% по сравнению с 2024 годом. Снизилось и число тяжких и особо тяжких деяний – на 7, 8%, составив 50, 4 случая на 10 тысяч населения.

Согласно исследованию, наиболее благополучная обстановка с точки зрения криминала сложилась в Чечне (15, 8 преступлений на 10 тысяч жителей), Ингушетии (37, 4) и Дагестане (41, 6). Лидерами по числу зарегистрированных преступлений стали Карелия (183, 3), Забайкальский край (180, 7) и Республика Алтай (176, 6).

В целом по стране, по информации МВД, в 2025 году было зарегистрировано 1, 77 миллиона преступлений, что на 7, 3% меньше, чем в предыдущем году. Снижение криминальной активности отмечено в 80 субъектах РФ, рост – лишь в пяти. Рейтинг строится на основе официальной статистики МВД и Росстата, отражающей количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей в каждом регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре сотрудник фонда капремонта ответил за игнорирование системы ГИС ЖКХ.

