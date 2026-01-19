Республика Коми расположилась на 71-й позиции в рейтинге регионов России по уровню преступности
22:00 19 января
Инесса Богатая
Список составили эксперты РИА Новости. По данным исследования, на 10 тысяч жителей республики пришлось 158 зафиксированных правонарушений.
Несмотря на удержание позиции по сравнению с прошлым годом, в регионе наблюдается положительная динамика: количество преступлений сократилось на 12, 9% по сравнению с 2024 годом. Снизилось и число тяжких и особо тяжких деяний – на 7, 8%, составив 50, 4 случая на 10 тысяч населения.
Согласно исследованию, наиболее благополучная обстановка с точки зрения криминала сложилась в Чечне (15, 8 преступлений на 10 тысяч жителей), Ингушетии (37, 4) и Дагестане (41, 6). Лидерами по числу зарегистрированных преступлений стали Карелия (183, 3), Забайкальский край (180, 7) и Республика Алтай (176, 6).
В целом по стране, по информации МВД, в 2025 году было зарегистрировано 1, 77 миллиона преступлений, что на 7, 3% меньше, чем в предыдущем году. Снижение криминальной активности отмечено в 80 субъектах РФ, рост – лишь в пяти. Рейтинг строится на основе официальной статистики МВД и Росстата, отражающей количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей в каждом регионе.
