В Сыктывкаре сотрудник фонда капремонта ответил за игнорирование системы ГИС ЖКХ
- 20:30 19 января
- Инесса Богатая
Прокуратура выявила факт неисполнения должностных обязанностей. Сотрудник, вопреки законодательным требованиям, не опубликовал в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) актуальные данные о финансовых взаимоотношениях между фондом и жителем Сыктывкара.
В частности, отсутствовала информация о начислениях, задолженности, а также о произведенных платежах. Об этом сообщает прокуратура региона.
По результатам прокурорской проверки в отношении нарушителя инициировано административное дело по статье 13.19.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ.
Рассмотрев материалы дела, мировой судья Первомайского судебного участка признал сотрудника фонда виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде предупреждения. Данный случай подчеркивает важность своевременного и полного предоставления информации в ГИС ЖКХ для обеспечения прозрачности и контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
