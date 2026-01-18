В Коми задержали 16-летнего студента без прав за рулем отечественного авто

Фото из архива Pro Города

В Воркуте сотрудники ГИБДД поймали несовершеннолетнего за рулем "ВАЗ-2112". Подросток, управлявший машиной на улице Катаева, оказался без водительского удостоверения. Выяснилось, что молодой человек купил автомобиль у знакомого всего несколько дней назад. На место происшествия был вызван его законный представитель. Об этом в своем материале пишет информационное агентство "БНК".

В отношении юноши составлен административный протокол за управление транспортным средством без прав. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

Информация об инциденте направлена в Комиссию по делам несовершеннолетних и в отдел полиции для принятия мер в отношении как подростка, так и его родителей. Молодому человеку также вынесено предостережение о недопустимости подобных нарушений.