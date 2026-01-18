В Сыктывкаре неизвестные обстреляли окна жилого дома посреди дня
- 20:30 18 января
- Анастасия Амелькина
Жители столицы Коми обеспокоены инцидентом, произошедшим на улице Чернова, в самом центре города. 17 января женщина обнаружила на окне своей квартиры следы от пуль, предположительно, пневматического оружия.
Сыктывкарка рассказала, что увидела два отверстия в окне своей спальни и предположила, что стрельба произошла днем, когда ее не было дома, ведь вечером или ночью они бы точно услышали выстрелы. Она также подчеркнула, что это случилось в людном месте, рядом со сквером у школы №1, Вечным огнем и Музыкальным театром, где часто гуляют дети и взрослые.
Женщина сообщила, что обратилась в полицию, и, по ее данным, заявление зарегистрировано не только от нее, но и от других жильцов дома, чьи окна также могли пострадать от выстрелов. Об этом пишет БНК.
В МВД по Коми подтвердили факт регистрации заявления и сообщили о начале проверки по данному инциденту. Сейчас ведется работа по установлению личностей причастных к происшествию.
