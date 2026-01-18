Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре неизвестные обстреляли окна жилого дома посреди дня

В Сыктывкаре неизвестные обстреляли окна жилого дома посреди дняФото из архива Pro Города

Жители столицы Коми обеспокоены инцидентом, произошедшим на улице Чернова, в самом центре города. 17 января женщина обнаружила на окне своей квартиры следы от пуль, предположительно, пневматического оружия.

Сыктывкарка рассказала, что увидела два отверстия в окне своей спальни и предположила, что стрельба произошла днем, когда ее не было дома, ведь вечером или ночью они бы точно услышали выстрелы. Она также подчеркнула, что это случилось в людном месте, рядом со сквером у школы №1, Вечным огнем и Музыкальным театром, где часто гуляют дети и взрослые.

Женщина сообщила, что обратилась в полицию, и, по ее данным, заявление зарегистрировано не только от нее, но и от других жильцов дома, чьи окна также могли пострадать от выстрелов. Об этом пишет БНК.

В МВД по Коми подтвердили факт регистрации заявления и сообщили о начале проверки по данному инциденту. Сейчас ведется работа по установлению личностей причастных к происшествию.

К предыдущим новостям: в 2025 году в Коми зафиксировано на 4 происшествия на воде меньше, чем годом ранее.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+