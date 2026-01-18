В Сыктывкаре неизвестные обстреляли окна жилого дома посреди дня

Жители столицы Коми обеспокоены инцидентом, произошедшим на улице Чернова, в самом центре города. 17 января женщина обнаружила на окне своей квартиры следы от пуль, предположительно, пневматического оружия.

Сыктывкарка рассказала, что увидела два отверстия в окне своей спальни и предположила, что стрельба произошла днем, когда ее не было дома, ведь вечером или ночью они бы точно услышали выстрелы. Она также подчеркнула, что это случилось в людном месте, рядом со сквером у школы №1, Вечным огнем и Музыкальным театром, где часто гуляют дети и взрослые.