В Сыктывкаре почти полностью сгорел частный дом
- 19:15 15 января
- Инесса Богатая
В регионе за минувшие сутки пожарные ликвидировали пять очагов возгорания. Согласно информации от пресс-службы управления МЧС, пострадавших в результате инцидентов нет.
Так, в поселке Койдин, Койгородского района, пожар вспыхнул в одной из квартир жилого дома на улице Центральной. Пламя распространилось на 50 квадратных метров, но его успешно потушили подразделения МЧС. В целях безопасности эвакуированы десять жильцов. В борьбе с огнем участвовали семь пожарных, включая двух добровольцев из села Грива, а также задействовано две единицы специальной техники. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неисправность электрооборудования.
В селе Усть-Кулом огонь охватил частную баню, расположенную на улице Советской. Пожар локализован на площади 10 квадратных метров. Предварительная версия – нарушение правил безопасности при установке и эксплуатации отопительной печи.
В поселке Ярега возгорание произошло в гараже на улице Октябрьской, охватив площадь в 24 квадратных метра. Предварительной причиной инцидента называется нарушение требований безопасности при использовании отопительного оборудования.
В селе Подчерье огонь повредил передвижную дизельную электростанцию на улице Гагарина. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 12 квадратных метров. Предполагаемая причина инцидента – неполадки в электрооборудовании.
В Сыктывкаре пожар произошел в частном жилом доме, расположенном на улице Дальней. Пламя распространилось на 90 квадратных метров, прежде чем его ликвидировали. Причины инцидента выясняются сотрудниками отдела дознания МЧС России.
