В Сыктывкаре почти полностью сгорел частный дом

В регионе за минувшие сутки пожарные ликвидировали пять очагов возгорания. Согласно информации от пресс-службы управления МЧС, пострадавших в результате инцидентов нет.

Так, в поселке Койдин, Койгородского района, пожар вспыхнул в одной из квартир жилого дома на улице Центральной. Пламя распространилось на 50 квадратных метров, но его успешно потушили подразделения МЧС. В целях безопасности эвакуированы десять жильцов. В борьбе с огнем участвовали семь пожарных, включая двух добровольцев из села Грива, а также задействовано две единицы специальной техники. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неисправность электрооборудования.