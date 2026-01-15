Сыктывкарка отсудила компенсацию у местной кофейни за пластик в пирожном

Фото "Про Город"

Юстиция встала на сторону покупательницы. Кофейня выплатит женщине компенсацию за моральный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба сыктывкарского суда. Как сообщается, инцидент произошел в одном из кафе. Пострадавшая, подавшая иск, утверждает, что обнаруженный в десерте острый пластиковый обломок вызвал у нее сильное потрясение. Инцидент заставил ее отказаться от посещения любимого заведения и принес нравственные страдания.

В ходе разбирательства суд подтвердил факт покупки пирожного с инородным телом. Также установлена прямая связь между продажей небезопасного продукта и моральным дискомфортом, испытанным клиенткой. Важно отметить, что о физическом вреде здоровью речи не шло.

Суд, оценив тяжесть произошедшего и степень переживаний истицы, удовлетворил иск о компенсации морального вреда. Кофейня обязана выплатить 4000 рублей, эта сумма сочтена адекватной.