Сыктывкарка отсудила компенсацию у местной кофейни за пластик в пирожном
- 17:30 15 января
- Инесса Богатая
Юстиция встала на сторону покупательницы. Кофейня выплатит женщине компенсацию за моральный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба сыктывкарского суда.
Как сообщается, инцидент произошел в одном из кафе. Пострадавшая, подавшая иск, утверждает, что обнаруженный в десерте острый пластиковый обломок вызвал у нее сильное потрясение. Инцидент заставил ее отказаться от посещения любимого заведения и принес нравственные страдания.
В ходе разбирательства суд подтвердил факт покупки пирожного с инородным телом. Также установлена прямая связь между продажей небезопасного продукта и моральным дискомфортом, испытанным клиенткой. Важно отметить, что о физическом вреде здоровью речи не шло.
Суд, оценив тяжесть произошедшего и степень переживаний истицы, удовлетворил иск о компенсации морального вреда. Кофейня обязана выплатить 4000 рублей, эта сумма сочтена адекватной.
Кроме того, в пользу потребителя с кафе взыскан штраф в размере 2000 рублей.
Данное судебное решение уже вступило в силу.
