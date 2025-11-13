В Коми 13 ноября потеплеет до нуля градусов: ожидается мокрый снег

Жителей региона ожидает облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Температура воздуха будет колебаться в широком диапазоне: от умеренных морозов на юге до сильных холодов в северных районах.

В Сыктывкаре ночью ожидается от -2 до -4 °C, днем около 0…-2 °C. Ночью пройдет снег, днем возможен небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами.