В Коми 13 ноября потеплеет до нуля градусов: ожидается мокрый снег
- 06:30 13 ноября
- Инесса Богатая
Жителей региона ожидает облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Температура воздуха будет колебаться в широком диапазоне: от умеренных морозов на юге до сильных холодов в северных районах.
В Сыктывкаре ночью ожидается от -2 до -4 °C, днем около 0…-2 °C. Ночью пройдет снег, днем возможен небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами.
В Ухте и Троицко-Печорске прогнозируется облачная погода с прояснениями и временами выпадением снега. Ночью столбики термометров опустятся до -4…-6 °C и -5…-7 °C соответственно, днем ожидается -1…-3 °C. Ветер юго-западный, умеренный, порывистый.
В Печоре и Усинске ночью ожидается -9…-11 °C, днем -2…-5 °C. Преимущественно облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Ветер южный, умеренный, в Усинске днем с порывами.
В Воркуте будет ощутимо холоднее: ночью -22…-24 °C, днем -10…-12 °C. Облачно с прояснениями, временами возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный, умеренный.
Аналогичная погода ожидается в Инте: ночью -21…-23 °C, днем -7…-9 °C. Облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Ветер южный, умеренный.
В Усть-Цильме прогнозируется снег, днем мокрый. Ночью от -4 до -6 °C, днем около 0…-2 °C. Ветер южный, умеренный.
В Вуктыле облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Ночью -7…-9 °C, днем -1…-3 °C. Ветер южный, умеренный.
В Объячево ночью преимущественно без осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура ночью -2…-4 °C, днем 0…-2 °C. Ветер юго-западный, умеренный.
Напомним, ранее сообщалось, что юг Коми накрыли сильные снегопады.